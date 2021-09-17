213 школьников заболели коронавирусом в Кызылординской области с начала учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала нового учебного года COVID-19 заразились 213 школьников Кызылординской области. Об этом сообщила заместитель акима области Балжан Шаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 15 дней с начала учебного года 213 учащихся заразились коронавирусом. Из них 124 случая не связаны со школой, т. е. это были учащиеся, изолированные на домашний карантин. Остальные 89 фактов зарегистрированы среди детей, обучающихся на дистанционном формате. На сегодняшний день в области учащиеся 89 классов были помещены на карантин на 14 дней. А среди школьных учителей зафиксирован 31 факт заражения КВИ. 23 из них не связаны со школой, а остальные 8 оказались учителями, работающими в дистанционном формате обучения», - сказала Балжан Шаменова на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, заместитель акима сообщила, что с начала обучения в регионе 31 студент заразился коронавирусом.

«Зарегистрировано 5 случаев среди детей-воспитанников дошкольных организаций. Из них 3 случая не связаны с группами организаций дошкольного возраста, а остальные 2 – это дети, обучающиеся в детском саду. Сегодня проводится разъяснительная работа среди населения по профилактике заболеваний, подчеркивается необходимость соблюдения карантинных требований», - отметила она.

По ее словам, соблюдение карантинных требований в школах находится на жестком контроле. На сегодня в 280 школах региона проводятся проверки, по которым даны 252 инструкции и предусмотрены 324 административных меры.