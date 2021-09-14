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    16:36, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    212 тысяч превысило число привитых в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 1 424 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 424 местных жителя.
    Среди привившихся - 14 медиков, 21 педагог, 30 студентов, 15 госслужащих, 74 человека с хроническими заболеваниями, 1 270 местных жителей.
    Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 212 205 человек. Вторым компонентом вакцин привито 161 675 местных жителей.
    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92

    Как ранее сообщалось, город Атырау остаётся очагом распространения КВИ в регионе.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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