212 тысяч превысило число привитых в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 1 424 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 424 местных жителя.

Среди привившихся - 14 медиков, 21 педагог, 30 студентов, 15 госслужащих, 74 человека с хроническими заболеваниями, 1 270 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 212 205 человек. Вторым компонентом вакцин привито 161 675 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92

Как ранее сообщалось, город Атырау остаётся очагом распространения КВИ в регионе.