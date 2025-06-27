12:34, 27 Июнь 2025 | GMT +5
212 млрд тенге недополучила система здравоохранения от государства - депутат
Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков назвал сферы, которые недополучили финансирование от государства в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что исполнение расходов бюджета в прошлом году составило 97,8%, но при этом не было использовано 526 млрд тенге.
— Особенностью прошлогоднего бюджета стало, что почти 80% неосвоенных расходов пришлось на недофинансированные обязательства. Следовательно, запланированные меры социальной сферы и модернизации инфраструктуры, не реализованы в полном объёме, — заявил Уласбек Садибеков.
Недофинансированы важнейшие социальные и инфраструктурные направления:
- 212 млрд тенге — взносы государства в систему ОСМС (Минздрав);
- 80 млрд тенге — программа «Ауыл Аманаты»;
- 129 млрд тенге — гособоронзаказ и кредитование.
По мнению депутата, эти отклонения означают, что первоначально принятые в бюджете решения не были обеспечены реальным исполнением.