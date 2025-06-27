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    12:34, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    212 млрд тенге недополучила система здравоохранения от государства - депутат

    Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков назвал сферы, которые недополучили финансирование от государства в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Медицинские услуги, врачи, медицина, больницы
    Фото: freepik

    Он отметил, что исполнение расходов бюджета в прошлом году составило 97,8%, но при этом не было использовано 526 млрд тенге.

    — Особенностью прошлогоднего бюджета стало, что почти 80% неосвоенных расходов пришлось на недофинансированные обязательства. Следовательно, запланированные меры социальной сферы и модернизации инфраструктуры, не реализованы в полном объёме, — заявил Уласбек Садибеков.

    Недофинансированы важнейшие социальные и инфраструктурные направления:

    • 212 млрд тенге — взносы государства в систему ОСМС (Минздрав);
    • 80 млрд тенге — программа «Ауыл Аманаты»;
    • 129 млрд тенге — гособоронзаказ и кредитование.

    По мнению депутата, эти отклонения означают, что первоначально принятые в бюджете решения не были обеспечены реальным исполнением.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Минздрав РК Финансы и бюджет
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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