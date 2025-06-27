212 млрд тенге недополучила система здравоохранения от государства - депутат

Он отметил, что исполнение расходов бюджета в прошлом году составило 97,8%, но при этом не было использовано 526 млрд тенге.

— Особенностью прошлогоднего бюджета стало, что почти 80% неосвоенных расходов пришлось на недофинансированные обязательства. Следовательно, запланированные меры социальной сферы и модернизации инфраструктуры, не реализованы в полном объёме, — заявил Уласбек Садибеков.

Недофинансированы важнейшие социальные и инфраструктурные направления:

212 млрд тенге — взносы государства в систему ОСМС (Минздрав);

80 млрд тенге — программа «Ауыл Аманаты»;

129 млрд тенге — гособоронзаказ и кредитование.

По мнению депутата, эти отклонения означают, что первоначально принятые в бюджете решения не были обеспечены реальным исполнением.