212 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки в Атырауской области 24 человека заболели коронавирусом. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 17 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе выявили 5 заболевших COVID-19.

Заболевание у 15 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 9 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 21 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 286 человек, в модульной больнице - 94, во второй областной больнице – 13 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 70 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «желтую» зону.