РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    212 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки в Атырауской области 24 человека заболели коронавирусом. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 17 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе выявили 5 заболевших COVID-19.

    Заболевание у 15 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 9 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 21 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 286 человек, в модульной больнице - 94, во второй областной больнице – 13 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 70 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «желтую» зону.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!