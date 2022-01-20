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212 319 подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане

20 Января 2022 08:22
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212 319 подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По данным на 19 января, первой дозой вакцины Pfizer привито 393 075 подростков, 26 122 б еременные женщины, 67 176 к ормящих женщин.

Вторую дозу получили: подростки – 212 319, б еременные женщины – 13 298, к ормящие женщины – 36 635.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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