2113 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 190,

город Алматы - 330,

город Шымкент - 30,

Акмолинская область - 143,

Актюбинская область - 36,

Алматинская область - 76,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 312,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 204,

Карагандинская область - 158,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 125,

Павлодарская область - 252,

Северо-Казахстанская область - 168,

Туркестанская область - 44.

Итого выздоровевших в Казахстане - 896581.