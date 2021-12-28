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211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в РК
28 Декабря 2021 08:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290 КВИ+ и 2 071 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 2 533 пациента, на амбулаторном уровне – 14 828 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 211 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.
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