211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290 КВИ+ и 2 071 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 2 533 пациента, на амбулаторном уровне – 14 828 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 211 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.