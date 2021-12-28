+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в РК

28 Декабря 2021 08:54
Поделиться:
211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290 КВИ+ и 2 071 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Ушла из жизни известный ученый Жанар Мустафина
Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная – Аскар Мамин В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры

В стационарах находится 2 533 пациента, на амбулаторном уровне – 14 828 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 211 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Ушла из жизни известный ученый Жанар Мустафина
Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная – Аскар Мамин
В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ
В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
3 Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
4 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
5 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
6 Как украсили Алматы на Новый год
Читайте также
Каков охват населения Казахстана вакцинацией против коронавируса
В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Как украсили Алматы на Новый год
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив