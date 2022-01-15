211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 55 837 человек. 211 пациентов из них находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 15 января лечение от коронавируса продолжают получать 55 837 человек (–54 157+ и 1 680 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 516 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 211 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 86 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.