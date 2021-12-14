211 очередников получили ключи от квартир в Алматы в канун Дня Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на торжественной церемонии, приуроченной к юбилею Независимости, вручил ключи от квартир очередникам из числа социально уязвимых слоев населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Из коммунального жилищного фонда города для социально уязвимых слоев населения, состоящих в очереди на жилье, распределено 211 квартир. Жилье расположено в ЖК «Мадениет» Алатауского района, построенном в рамках государственной программы «Нұрлы жер».

Аким города поздравил горожан с наступающим Днем Независимости и пожелал благополучия и счастливого новоселья.

По итогам года будет выдано 5394 квартиры. В рамках республиканской программы «Бақытты отбасы» выдается 1013 кредитных займов для многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей-инвалидов. По программе «Шаңырақ» - 2146 кредитных займов для всех категорий очередников.

Напомним, по городской программе льготного кредитования «Алматы Жастары» выдано 926 кредитных займов. 267 арендных квартир без права выкупа предоставлены многодетным семьям, 211 квартир сегодня выданы представителям социально уязвимых слоев населения. Также 1050 квартир предоставляется работающей молодежи до 29 лет.