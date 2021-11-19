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211 должностных лиц наказаны за плохие дороги в Жамбылской области

19 Ноября 2021 09:31
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211 должностных лиц наказаны за плохие дороги в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 211 должностных лиц наказаны за плохие дороги в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения за 10 месяцев проведено 1 684 обследования автомобильных дорог области, в ходе проверки выявлено 11 713 дефектов. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1 684 предписания. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 323 информации. Также проведено обследование железнодорожных переездов, при этом выявлено 185 дефектов в их содержании, руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 71 предписание для их устранения. По выданным предписаниям на автодорогах области установлено 3 185 дорожных знаков, нанесено более 6 802 км дорожной разметки, произведен ямочный ремонт 154 541 квадратного метра автодорог, заменено 53 дорожных буфера, установлено 1 660 сигнальных столбиков и 8 515 светоотражающих катафотов, восстановлено 7 900 погонных метров криволинейного бруса и другие работы. За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и не обеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 211 должностных лиц.

«За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части первой статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено 129 должностных лиц. Еще в отношении одного должностного лица составлен административный протокол за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631 часть 2 КоАП РК). За повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630 часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 79 физических лиц», – сказал начальник УАП ДП Жамбылской области Жайдарбек Куттыбаев.

Кроме того, за неисполнение предписаний, выданных управлением полиции города Тараза и отделом полиции Меркенского района к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечены КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза» и акимат Т. Рыскуловского сельского округа Меркенского района.


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#Жамбылская область   #Дороги  
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