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211 человек заболели коронавирусом в Казахстане

30 Декабря 2022, 08:31
211 человек заболели коронавирусом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 754 человека (–2 578+ и 176 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 247 пациентов, на амбулаторном лечении - 2 507 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

211 человек заболели коронавирусом в Казахстане, 29 - пневмонией с признаками коронавируса.


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