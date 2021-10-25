211 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки коронавирус выявили у 24 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 18 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Исатайском районе выявили двоих заболевших, в Курмангазинском районе COVID-19 подтвержден у одного человека.

Заболевание у 20 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 4 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 25 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 247 человек, в модульной больнице - 99, во второй областной больнице – 6 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 73 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «зеленую» зоне.