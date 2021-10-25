РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:11, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    211 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки коронавирус выявили у 24 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 18 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Исатайском районе выявили двоих заболевших, в Курмангазинском районе COVID-19 подтвержден у одного человека.

    Заболевание у 20 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 4 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 25 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 247 человек, в модульной больнице - 99, во второй областной больнице – 6 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 73 человека.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «зеленую» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!