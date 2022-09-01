210 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 46,

в городе Алматы – 30,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 33,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 33,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 5.