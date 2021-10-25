210 тысяч жителей Атырауской области привились двумя компонентами вакцин

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 210 тысяч человек получили два компонента вакцин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за 23 и 24 октября, первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 395 местных жителей. Всего за период с 1 февраля по 24 октября 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 237 716 человек. Вторым компонентом вакцин привито 210 787 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, 211 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.