210 пациентов с раком легкого поставили на учет за год в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувший год поставили на учет 210 человек с диагнозом «рак легкого». В 2020-м году заболевание выявили у 173 жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на учете состоят 383 человека с раком легкого. Больше всего пациентов со второй стадией заболевания. За последние два года от рака легкого скончались 184 человека.

Руководитель блока онкологии областного онкологического центра Жигер Дюйсенов отметил, что в группу риска входят курильщики, работающие на предприятиях, где возможен контакт с производственными вредностями, в частности, с канцерогенами, люди с хроническими заболеваниями легких, мужчины после 50 лет.

«Каких-то особых симптомов, отличающих рак легкого от других неопухолевых заболеваний легкого, нет. Симптомы зависят от того, в каком месте легкого располагается опухоль. Например, первичные симптомы при центральном раке обусловлены наличием опухоли в просвете бронха и проявляются кашлем, часто сухим, по ночам, плохо поддающимся лечению, кровохарканием, чаще в виде прожилок крови, реже тотальным окрашиванием мокроты или кровотечением, одышкой, болями в груди. Периферический рак, напротив, длительно протекает бессимптомно и поэтому часто является «находкой» при флюорографии», - рассказал врач.

Онкологи рекомендуют тем, кто находится в группе риска, ежегодно проводить профилактическое рентгеновское исследование легких, обращать внимание на кашель и характер откашливаемой мокроты и при появлении в ней прожилок или сгустков крови немедленно обратиться к врачу. То же самое нужно сделать при появлении или усилении одышки, болей в груди, необъяснимом повышении температуры.

«Основными методами лечения рака легкого являются хирургический, лучевой и лекарственный. Наиболее эффективным считается хирургический, когда опухоль полностью удаляется, а метастазы отсутствуют. Применение лучевой и химиотерапии в сочетании с хирургическим методом значительно улучшает результаты лечения. Есть формы рака легкого, которые особенно чувствительны к лекарственному и лучевому воздействию. И, конечно же, наибольшие шансы на благоприятный результат лечения у тех, кто раньше пришел на прием к онкологу», - сказал Ж.Дюйсенов.