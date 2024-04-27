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    05:37, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    210 га территории области Жетысу обработали от клещей

    клещи санобработка
    Фото: акимат области Жетысу

    В области Жетысу в связи с началом активности клещей, которая обычно начинается с апреля-мая, ведется работа по профилактике клещевых инфекций. На открытых территориях массового пребывания населения проведена противоклещевая обработка на площади 210 га, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области.

    - К эндемичным регионам по клещевому энцефалиту относятся Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Сарканский районы, а также города Талдыкорган и Текели, - отметила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Индира Кунбасова.

    Рассказав о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваемости клещевыми инфекциями, она сообщила, что в регионе осуществляется ряд организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, одним из которых является проведение противоклещевой обработки.

    акимат области Жетысу
    Фото: акимат области Жетысу

    - На территориях природных очагов в профилактических целях противоклещевая обработка проводится в апреле и июне на площади 230 га. В связи с началом сезона активности клещей с 8 апреля по сегодняшний день на открытых территориях с массовым пребыванием населения проведена противоклещевая обработка на площади 210 га. В природных очагах первый этап дезинфекционных работ с учетом прогноза погоды продлится до 3 мая, а второй этап будет проводиться в июне. С начала года клещевых инфекций в области не зарегистрировано, - сказала заместитель руководителя департамента.

    Основной стратегией противодействия клещевому энцефалиту остается вакцинация. Жители эндемичных районов и те, кто собирается посетить эти места в сезон активности клещей, должны обязательно пройти профилактическую вакцинацию.

    Специалисты также напоминают о важности соблюдения мер предосторожности при посещении природных мест, особенно в период активности клещей. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Это особенно актуально в свете того, что клещевой энцефалит – это природно-очаговое заболевание, вызывающее серьезные последствия для здоровья, включая воспаление головного мозга и поражение центральной нервной системы.

    Теги:
    Регионы Казахстана Жетысуская область Санэпидконтроль Клещи
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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