210 га территории области Жетысу обработали от клещей

В области Жетысу в связи с началом активности клещей, которая обычно начинается с апреля-мая, ведется работа по профилактике клещевых инфекций. На открытых территориях массового пребывания населения проведена противоклещевая обработка на площади 210 га, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области.

- К эндемичным регионам по клещевому энцефалиту относятся Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Сарканский районы, а также города Талдыкорган и Текели, - отметила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Индира Кунбасова.

Рассказав о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваемости клещевыми инфекциями, она сообщила, что в регионе осуществляется ряд организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, одним из которых является проведение противоклещевой обработки.

Фото: акимат области Жетысу

- На территориях природных очагов в профилактических целях противоклещевая обработка проводится в апреле и июне на площади 230 га. В связи с началом сезона активности клещей с 8 апреля по сегодняшний день на открытых территориях с массовым пребыванием населения проведена противоклещевая обработка на площади 210 га. В природных очагах первый этап дезинфекционных работ с учетом прогноза погоды продлится до 3 мая, а второй этап будет проводиться в июне. С начала года клещевых инфекций в области не зарегистрировано, - сказала заместитель руководителя департамента.

Основной стратегией противодействия клещевому энцефалиту остается вакцинация. Жители эндемичных районов и те, кто собирается посетить эти места в сезон активности клещей, должны обязательно пройти профилактическую вакцинацию.

Специалисты также напоминают о важности соблюдения мер предосторожности при посещении природных мест, особенно в период активности клещей. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Это особенно актуально в свете того, что клещевой энцефалит – это природно-очаговое заболевание, вызывающее серьезные последствия для здоровья, включая воспаление головного мозга и поражение центральной нервной системы.