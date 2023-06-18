21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Триумфом сборной Казахстана закончился VII Чемпионат мира по рукопашному бою. Казахстанские единоборцы завоевали 21 золотую медаль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Всеказахстанскую ассоциацию рукопашного боя.

Отметим, что VII Чемпионат мира по рукопашному бою проходил 16-18 июня во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Казахстанцы завоевали 21 золотую, 19 серебряных и 21 бронзовую медаль мирового первенства.

«Золото» чемпионата мира стране подарили Медет Кожбанов, Ердаулет Женис, Ильяс Мухамадиев, Мади Райхан, Даулет Темирханов, Сергей Вальтер, Максат Бекмуханбетов, Тимур Шалов, Бахытбек Баймуханбетов, Кайрат Муканбеков, Санжар Жанбатыров, Аида Хайруллина, Шынар Кенжебаева, Сая Жанаева, Данияр Койшыбек, Сора Рахмонова, Улан Мукашев.

Серебряные медали чемпионата мира завоевали Серик Абиров, Андрей Тирешин, Арай Мусина, Сая Ауельбекова, Аманбек Жаманкараев, Алихан Сеитов, Айдын Умбетов, Нурсултан Бекбатшаев, Демей Бексултан, Хайдар Есенгалиев, Бек Насихатов, Сагыныш Асылбекова, Евгения Смоленкова, Бахтияр Муратбек, Аида Хайруллина, Диана Жумагазиева, Сауран Арапбай и другие.

Бронзовые медали завоевали Амина Шайменова, Шынар Кенжебаева, Асель Жумакаева, Шынар Баймурзина, Алексей Беликов, Сергей Бредихин, Ардак Мадимухаметов, Адильжан Авакри, Абылай Табанов, Саида Хасенова, Арман Ахашов, Владимир Саакян, Максат Бекмухамбетов и другие.

На втором месте в общекомандном зачете – команда Российской Федерации, у нее 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей. Третье место по количеству медалей досталось сборной Республики Узбекистан, у нее 7 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В медальный зачет вошли команды Молдова (1 серебряная и 1 бронзовая медали), Кыргызстана (6 бронзовых медалей), Таиланд (3 бронзовых медали).

Всего в чемпионате мира участвовали 312 спортсменов из 32 стран (Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Болгария, Венесуэла, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Индия, Иордания, Иран, Испания, Италия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Пакистан, Польша, Российская Федерация, Румыния, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Сирия, Сьера-Леоне, Ливан, Турция, Чехия, Швейцария).

В дисциплине «Поединок» за медали мирового первенства в 17 весовых категориях боролись 118 мужчин и 43 женщин. В дисциплине «Самооборона» в 16 весовых категориях мерялись силами 129 мужчин и 32 женщин.