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21 водитель пожизненно лишился прав в СКО

18 Августа 2021 22:50
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21 водитель пожизненно лишился прав в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года на дорогах задержали более 700 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в 44 случаях это были водители, ранее лишенные прав за аналогичное нарушение.

«Несмотря на ужесточение наказания для некоторых принимаемые меры не становятся уроком. На этой неделе в Тайыншинском районе задержан 38-летний водитель, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Два года назад он был лишен водительских прав сроком на пять лет», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

На рассмотрение в суд направили материалы по 11 таким фактам. В отношении 21 североказахстанца уже вынесены приговоры. Всех пожизненно лишили прав на управление транспортом. Восемь нетрезвых водителей приговорили к лишению свободы, минимальный срок из которых 6 месяцев. Другие получили ограничение свободы. Остальные происшествия находятся на стадии дознания.

По вине пьяных водителей за 7 месяцев по области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и более 20 пострадали.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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