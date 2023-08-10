21 участок на побережье Каспия незаконно передали частным лицам в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники антикоррупционной службы провели анализ в сфере земельных отношений. Специализированный межрайонный экономический суд признал действия местных властей незаконными, а участки возвращают государству, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства по Мангистауской области.

По данным ведомства, 21 земельный участок для развития туризма на побережье Каспийского моря был предоставлен в пользование незаконно. Из них 11 земельных участков площадью 4,2 га, рыночная стоимость которых составляет порядка одного миллиарда тенге, возвращены судом государству. Остальные находятся на рассмотрении в суде.

«По результатам установлено, что постановлением акимата города от 2021 года 13 соток земельного участка, предназначенного для строительства автодороги в районе Шыгыс-3 города Актау, кадастровая стоимость которого составляет 4,5 млн тенге, необоснованно переданы физическому лицу. Однако в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Земельного кодекса РК дороги общего пользования не подлежат передаче. Впоследствии данный земельный участок был выставлен на продажу на сайте «крыша.kz» за 55 млн. тенге. Согласно представлению антикоррупционной службы, областным департаментом земельных ресурсов подан иск в суд о прекращении процесса продажи и возврате земли государству, - говорится в сообщении ведомства.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области договор о предоставлении земельного участка физическому лицу акиматом города признан недействительным и участок был возвращен государству.