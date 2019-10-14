-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 05:05
-
-
вчера 03:00
-
-
-
-
вчера 00:03
-
12.10.2019 23:20
-
-
12.10.2019 21:31
-
12.10.2019 21:00
-
12.10.2019 20:35
-
12.10.2019 19:50
-
-
-
-
12.10.2019 17:40
-
-
12.10.2019 17:19
-
12.10.2019 17:00
-
12.10.2019 16:37
-
-
12.10.2019 15:56
-
-
-
-
12.10.2019 14:35
-
12.10.2019 14:30
-
-
-
-
12.10.2019 13:17
21 тонну зерна пытался вывезти с поля житель СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Тайыншинском районе работник сельскохозяйственного предприятия пытался похитить с поля 21 тонну зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, довести до конца преступный замысел механизатору помешали охранные технологии и бдительность сотрудников службы безопасности.
«Как следует из материалов дела, из комбайна мужчина загрузил зерно в специально нанятый КАМАЗ. Водитель большегруза говорит, что о преступных намерениях своего клиента не догадывался», - рассказали в пресс-службе.
По факту кражи проводится досудебное расследование.
В селе Зеленый Гай этого же района кражу сельхозпродукции раскрыл участковый. При подворном обходе во дворе одного из домов он обнаружил 14 тюков сена. Как выяснилось, похищенные с поля в селе Новодворовка. Сено возвратили владельцу.
«С 20 августа в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Зерно». Из 39 краж, зарегистрированных в период уборочной страды, три остались нераскрытыми. В основном кражи связаны с хищением зерновой продукции, горюче-смазочных материалов, техники и запасных частей. Операция продлится до конца октября», - добавил заместитель начальника департамента полиции области Руслан Назаров.
- Продукты подорожали в Северном Казахстане
- О шторме предупредили жителей столицы и трех областей страны
- Террористически уязвимые объекты проверяют полицейские в СКО
- На треть снизилась преступность среди несовершеннолетних в СКО
- В Карагандинской области собрали 270 тысяч тонн картофеля
- Тело погибшего близ Арыси военнослужащего сегодня доставят в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана