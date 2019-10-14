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21 тонну зерна пытался вывезти с поля житель СКО

14 Октября 2019 02:33
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21 тонну зерна пытался вывезти с поля житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Тайыншинском районе работник сельскохозяйственного предприятия пытался похитить с поля 21 тонну зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, довести до конца преступный замысел механизатору помешали охранные технологии и бдительность сотрудников службы безопасности.

«Как следует из материалов дела, из комбайна мужчина загрузил зерно в специально нанятый КАМАЗ. Водитель большегруза говорит, что о преступных намерениях своего клиента не догадывался», - рассказали в пресс-службе.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

В селе Зеленый Гай этого же района кражу сельхозпродукции раскрыл участковый. При подворном обходе во дворе одного из домов он обнаружил 14 тюков сена. Как выяснилось, похищенные с поля в селе Новодворовка. Сено возвратили владельцу.

«С 20 августа в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Зерно». Из 39 краж, зарегистрированных в период уборочной страды, три остались нераскрытыми. В основном кражи связаны с хищением зерновой продукции, горюче-смазочных материалов, техники и запасных частей. Операция продлится до конца октября», - добавил заместитель начальника департамента полиции области Руслан Назаров.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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