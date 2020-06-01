21 случай выпадения детей из окон зарегистрировали в мае по Казахстану
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять месяцев текущего года зарегистрировано 35 случаев выпадения детей из окон многоквартирных жилых домов в возрасте от одного до восьми лет. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В прошлом году было 111 случаев по выпадению детей из окон. Мы вышли с инициативой в Комитет по делам строительства для того, чтобы пластиковые окна были оборудованы специальными устройствами, которые бы ограничивали их открывание в целях избежания выпадения малолетних детей. Новые возводимые в этом году дома оборудуются такими устройствами», - сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер на брифинге в в Центре управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК.
Он отметил, что за пять месяцев зарегистрировано 35 случаев выпадения детей из окон в возрасте от 1 до 8 лет.
«В разрезе регионов в Нур-султане произошло 8 случаев, в Карагандинской - 7, Жамбылской - 3, Павлодарской - 2, ЗКО - 2, Атырауской, Кызылординской - два случая, в Костанайской области, Акмолинской области и Алматы - по два, в ВКО, Актюбинской и Мангистауской областях - по одному случаю», - привел данные глава Комитета.
По данным Владимира Беккера, только за май зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон в возрасте от одного года до шести лет.
Вместе с тем в Комитете по ЧС продемонстрировали, как выглядит специальное устройство для окон.
«Эти устройства стоят не очень дорого. Их цена составляет от тысячи до двух тысяч тенге в зависимости от производителя. Я думаю, что основной проблемой является не отсутствие этих устройств на окнах, а оставление детей одних без присмотра взрослых или родителей. Дети остаются сами по себе и происходят такие трагические случаи», - подчеркнул Владимир Беккер.
- 17-летний парень утонул в Иртыше
- Бросился в колодец ради спасения двух мужчин специалист ЦОНа в Алматы
- Дельтаплан упал в Алматинской области: пострадал один человек
- 62 человека утонули с начала года на водоемах страны
- Принадлежит ли найденное в горах Алматы тело пропавшей 7 месяцев назад туристке
- В горах Алматы найдено тело предположительно Асель Панаргалиевой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана