21 случай выпадения детей из окон зарегистрировали в мае по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять месяцев текущего года зарегистрировано 35 случаев выпадения детей из окон многоквартирных жилых домов в возрасте от одного до восьми лет. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году было 111 случаев по выпадению детей из окон. Мы вышли с инициативой в Комитет по делам строительства для того, чтобы пластиковые окна были оборудованы специальными устройствами, которые бы ограничивали их открывание в целях избежания выпадения малолетних детей. Новые возводимые в этом году дома оборудуются такими устройствами», - сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер на брифинге в в Центре управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК.

Он отметил, что за пять месяцев зарегистрировано 35 случаев выпадения детей из окон в возрасте от 1 до 8 лет.

«В разрезе регионов в Нур-султане произошло 8 случаев, в Карагандинской - 7, Жамбылской - 3, Павлодарской - 2, ЗКО - 2, Атырауской, Кызылординской - два случая, в Костанайской области, Акмолинской области и Алматы - по два, в ВКО, Актюбинской и Мангистауской областях - по одному случаю», - привел данные глава Комитета.

По данным Владимира Беккера, только за май зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон в возрасте от одного года до шести лет.

Вместе с тем в Комитете по ЧС продемонстрировали, как выглядит специальное устройство для окон.

«Эти устройства стоят не очень дорого. Их цена составляет от тысячи до двух тысяч тенге в зависимости от производителя. Я думаю, что основной проблемой является не отсутствие этих устройств на окнах, а оставление детей одних без присмотра взрослых или родителей. Дети остаются сами по себе и происходят такие трагические случаи», - подчеркнул Владимир Беккер.