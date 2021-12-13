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21 случай пневмонии с признаками КВИ зафискирован в Казахстане
13 Декабря 2021 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксирован в Казахстане, один летальный исход и 39 человек выздоровели. За прошедшие сутки 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 83435, летальных случаев - 5185, выздоровевших - 75476.
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