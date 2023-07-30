21 случай бруцеллеза зарегистрирован в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие в ЗКО зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Из них лабораторно подтверждено 15 случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мой город.

Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными.

Санитарные врачи напомнили основные правила профилактики бруцеллёза: