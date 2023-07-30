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21 случай бруцеллеза зарегистрирован в ЗКО

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
30 Июля 2023, 14:11
21 случай бруцеллеза зарегистрирован в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие в ЗКО зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Из них лабораторно подтверждено 15 случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мой город.


Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными.

Санитарные врачи напомнили основные правила профилактики бруцеллёза:

  • - соблюдать правила личной гигиены при работе с мелким и крупным рогатым скотом;
  • - все виды работ по уходу за животными проводить в специальной одежде;
  • - нельзя хранить спецодежду вместе с домашней одеждой в помещении для жилья или приёма пищи:
  • - один раз в неделю (при выполнении грязной работы – чаще) дезинфицировать и стирать спецодежду;
  • - после выполнения грязной работы по уходу за животными тщательно мыть руки мылом;
  • - ежегодно подвергать скот обследованию на бруцеллез;
  • - не продавать мясо, молоко без разрешения ветеринарного работника;
  • - соблюдать правила забоя животных;
  • - при покупке животных на рынке от частных лиц требовать ветеринарную справку;
  • - ставить в известность ветеринарных специалистов обо всех случаях абортов, рождении мертвого приплода у животных.
Западно-Казахстанская область   Минздрав РК   Здравоохранение   Животные  
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