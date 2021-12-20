21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше ключи от новых квартир получила 21 семья из социально уязвимых слоёв населения. Жильё построено в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Квартиры новосёлам выданы в аренду в четырёх домах на улице Балхашской в микрорайоне Конырат и в танхаусе №45 в 9-м микрорайоне.

«Наличие достойного жилья, где тепло и уютно, просторно и комфортно, звучит радостный детский смех, царят счастье и взаимопонимание, очень важно в жизни любой семьи, а тем более многодетной. Забота об этом – одна из самых лучших мер поддержки граждан нашего независимого государства. Реализация программы «Нұрлы жер» в городе будет продолжена и дальше», – отметил глава города Балхаша Ораз Таурбеков.

Обладательницей квадратных метров стала многодетная жительница Балхаша Алия Рыспекова. Она мать шестерых детей. Старшей дочери 16 лет, младшей почти 2 года. Награждена подвеской «Күміс алқа». В очереди женщина стояла чуть больше года, поэтому до сих пор не верит в случившееся.

«До этого мы всей семьёй снимали квартиру, платили 70 тысяч. Это очень тяжело для семейного бюджета. Сейчас аренда доступная. Делаю ремонт, покупаю в дом разные мелочи и радуюсь неожиданному счастью», – говорит Алия Рыспекова.

На сегодня в Балхаше в очереди на получение жилья стоят 1 767 человек.