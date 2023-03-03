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21 паводкоопасный участок определили в Астане

3 Марта 2023, 12:35
21 паводкоопасный участок определили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Паводковая ситуация в столице находится на особом контроле. Об этом заявил заместитель начальника ДЧС Астаны Дастан Алдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На всех паводкоопасных участках, количество которых составляет 21, закреплена инженерная и водооткачивающая техника ДЧС и коммунальных служб города. Всего закреплены 145 человек личного состава, 76 единиц техники, 46 мотопомп и 2 плавсредства», - сообщил Дастан Алдабеков во время пресс-конференции.

По его словам, на сегодня с территории города вывезено более 3,5 млн кубометров снега, очищено 40 тысяч погонных метров арычно-лотковых сетей, пропарено 3,8 тысячи метров труб, что составляет 76%. Общая протяженность арычно-лотковых сетей составляет 53,7 тысячи погонных метров.

Подготовлены более 3 тысяч мешкотары и более 6,7 тысячи тонн инертного материала. На доставку питания и горюче-смазочных материалов акиматом города заключено 8 меморандумов. Обновлены меморандумы с четырьмя гостиницами по размещению населения при чрезвычайных ситуациях и приведены в готовность 13 пунктов временного размещения общей численностью 2000 человек.

«Я думаю, что в этом году крупных подтоплений жилых домов не будет допущено», - заключил спикер.


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