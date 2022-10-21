21 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1935-2012) родился- советский и казахстанский крупнейший научный сотрудник, выдающийся деятель науки по геологии нефти и газу, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в Читинской области (РСФСР). Окончил геологоразведочный факультет Грозненского ордена Трудового Красного знамени нефтяного института, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (1959).

Трудовая деятельность: направлен на работу в Казахстан (Гурьев) в Казахский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт (КазНИГРНИ) - старший лаборант; научный сотрудник; заведующий лабораториями подсчетов запасов нефти и газа; поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений; прогноза нефтегазоносности осадочных бассейнов Западного Казахстана (1957-1974); заместитель директора института по научной работе КазНИГРНИ (1974-1978); развитие направлений: оценка запасов нефти и газа месторождений Узень, Тенге, Жетыбай и других; разработка методики разведки многопластовых нефтегазоносных месторождений; оценка нефтегазоносности потенциала осадочных бассейнов Западного Казахстана; научное обоснование первоочередных направлений месторождений нефти и газа (1959-1978); главный геолог, заместитель генерального директора объединений «Казнефтегазгеология», «Гурьевнефтегазгеология», главного территориального управления «Прикаспийгеология». Руководство разработкой и реализация крупных программ развития геологопоисковых и разведочных работ нефти и газа в Казахстане. Реализация направлений поисков новых месторождений нефти и газа в осадочных бассейнах преимущественно Западного Казахстана и прилегающих районах России (1978-1991); главный научный сотрудник лаборатории нефти и газа Института геологических наук им. Каныша Сатпаева, научный руководитель работ Института в области нефтяной геологии и ряда проведенных совместных научно исследовательских проектов с Университетом Южной Каролины и Юта (США), с зарубежными фирмами компаний Шеврон, Ексон-Мобил, Бритиш Петролеум, Японским Консорциумом и другими. (с 1991 года).

Один из авторов Закона РК «О нефти» и член Государственной комиссии РК по запасам, экспертного совета Государственной аттестационной комиссии РК, признан первооткрывателем месторождений Каламкас, Забурунье, Карачаганак.

Награжден орденами Трудового Красного знамени (1980), «Парасат» (1999), медалями.

назад (1956) родилась- председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Республики Казахстан.

Родилась в Алматы. Окончила Казахский государственный университет, математик (1978).

Трудовая деятельность: научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР (1978); заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института экономики и рыночных отношений при Государственном комитете РК по экономике (1992-1993); начальник управления Министерства экономики РК, первый заместитель министра экономики РК (1993-1995); руководитель Центра экономических реформ при Кабинете Министров РК и Правительстве РК (1995; 1997-1999); вице-министр финансов РК, первый вице-министр финансов (1997); вице-президент ОАО «Казахтелеком» (1999-2000); заместитель руководителя администрации Президента РК (2000-2001); заместитель министра обороны РК (06.2001-12.2001); руководитель фирмы «Сана консалтинг» (2001-2003); первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); управляющий директор по корпоративному развитию АО НК «КазМунайГаз» (2004-2005); председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана (2005-2007); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» (06.2007-09.2007); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (2013-2015); директор журнала «Эксперт Казахстан» (с 2015 года).

назад (1964) родился- судья Кызылординского областного суда.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1991).

Трудовая деятельность: рабочий поселка Бирлик Жанакорганского района Кзыл-Ординской области (1982-1983); слушатель Казахского государственного университета (1985); стажер следователя, следователь прокуратуры г. Кызылорда (1991-1992); следователь природоохранной прокуратуры Кызылординской областной прокуратуры (04.1992-10.1992); старший следователь Кызылординской областной прокуратуры (1992-1994); прокурор следственного отдела Кызылординской областной прокуратуры (1994-1995); начальник отдела государственного следственного комитета Шиелийского района Кызылординской области (1995-1997); начальник отдела государственного следственного комитета Кызылординской области (05.1997-11.1997); заместитель начальника отдела Кызылординского городского отдела внутренних дел (1997-1999); заместитель начальника Кызылординского областного департамента финансовой полиции (1999-2004); судья суда г. Кызылорда (2004-2007); администратор судов Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2007-2008); председатель суда г. Байконыр Кызылординской области (2008-2011); судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области (2011-2012); председатель Шиелийского районного суда Кызылординской области (2012-2017); председатель Кызылординского городского суда (2017-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

назад (1975) родился- председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций, инженер-экономист (1998).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор Налогового комитета по г. Талдыкорган и Налогового комитета по Алматинской области (2000-2002); ведущий налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (2002-2003); главный налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (2003-2008); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (01.2008-07.2008); заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области (2008-2010); начальник управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов РК (2010-2012); руководитель управления крупных налогоплательщиков НК МФ РК (2012-2014); руководитель управления администрирования косвенных налогов Комитета государственных доходов МФ РК (10.2014-11.2014); руководитель департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК (2014-2018); руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области (2018-2021); вице-министр финансов РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.