21 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1961) родился- специальный представитель генерального секретаря Энергетической хартии; вице-президент по маркетингу и член исполнительного комитета WPC.

Родился в городе Шымкенте. Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт (1985); ординатуру и аспирантуру Киевского института усовершенствования врачей (1991); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова; Дипломатическую академию ЕНУ, специализированные курсы подготовки руководителей нефтегазовой отрасли.

Трудовая деятельность: работал в Чимкентской областной больнице (1978); научный сотрудник НИИ краевой патологии (1987-1994); заместитель генерального директора МП «Хром» (1994-1995); заместитель директора ТОО «Best» (1995-1998); генеральный директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1998-1999); генеральный директор ТОО «МС Falcon» (1999-2001); исполнительный директор-директор информационно-аналитического департамента АО «НК «Транспорт нефти и газа» (2002); исполнительный директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2003); генеральный директор АО «Торговый дом «КазМунайГаз» (2003-2004); генеральный директор СП АО «КазРосГаз» (2004-2005); руководитель аппарата президента АО «НК «КазМунайГаз» (06.2005-12.2005); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazErtergy» (2005-2012); заместитель председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (2012-2016); председатель Комитета фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (2016-2017).

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2015); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), НЭПК «Союз «Атамекен» 1-й ст. (2009), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «10 лет KAZENERGY» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).





назад (1970) родился- казахстанский предприниматель, общественный деятель, меценат, основатель и председатель Совета директоров холдинга Raimbek Group.

Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию.

Трудовая деятельность: генеральный директор компании «Раимбек» (1992-1998); президент ТОО «Raimbek Group» (с 1998 года); президент «Raimbek Food (Xinjiang) Co Ltd (выпуск молоко «Айналайн» и соки «Джуси» и т.п.) (с 2004 года); член правления Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен» (с 2007 года); с 2014 года - первый вице-президент федерации велоспорта Казахстана, председатель попечительского совета профессиональной велокоманды Astana Proteam, глава попечительского совета фонда «Социальной помощи Алматинскому зоопарку», член «Клуба друзей» Алматинского симфонического оркестра под управлением Марата Бисенгалиева. Учредитель независимой премии Клуба меценатов Казахстана в области литературы, науки, искусства и просвещения.





назад (1977) родился- заместитель акима Павлодарской области.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный аграрный университет, информационные системы в АПК (2000); Алматинский университет технологии и бизнеса, стандартизация и сертификация (2004); Университет Ноттингем (Великобритания) по программе «Болашак», магистр менеджмента информационных технологий (2010).

Трудовая деятельность: ведущий специалист алматинского филиала РГП «Метрология» (2000); главный специалист Южно-Казахстанского филиала РГП «Казахстанский институт метрологии» (2000-2006); начальник управления, заместитель руководителя, руководитель центра РГП «КазИнМетр» (2006-2009); главный эксперт АО «Институт экономических исследований» (2011-2012); референт, эксперт, консультант в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2012-2013); директор департамента мониторинга и оценки регионов Министерства регионального развития РК (2013-2014); советник первого заместителя Премьер-Министра РК (2014-2016); заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (07.2016-12.2016); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2016-2018); председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.