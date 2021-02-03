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    11:56, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    21 новый административный суд создадут для усиления защиты прав казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для усиления защиты прав граждан в республике будет создан 21 новый административный суд. Об этом сообщил руководитель департамента по обеспечению деятельности судов Наиль Ахметзакиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

    С июля 2021 года в республике начнет действовать Административный процедурно-процессуальный кодекс. Кодекс нацелен вывести на качественно новый уровень защиту прав граждан при рассмотрении их споров с органами власти.

    В международной практике разбирательство публично-правовых споров зачастую происходит в самостоятельных судебных органах.

    « Модель отдельных судов себя оправдала. Поэтому будут созданы новые административные суды. Они не будут рассматривать дела об административных правонарушениях. Действующие суды по Кодексу об административных правонарушениях будут переименованы с 1 июля 2021 года.

    Департаментом проводится большая подготовительная работа по введению административной юстиции. Для усиления защиты прав граждан в республике будет создан 21 новый административный суд, из них 17 областных в административных центрах и дополнительно 4 – в городах Каскелене, Семее, Жезказгане, Экибастузе. Формироваться новые суды будут в рамках действующей штатной численности», - отметил Н. Ахметзакиров.

    Кроме того, в рамках развития инфраструктуры начато строительство зданий Арыского районного, Сатпаевского городского и Жамбылского областного судов. Проведен ремонт 100 зданий судов.


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