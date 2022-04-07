21 млрд тенге направят на поддержку пострадавшим в ходе январских событий предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На реализацию поручений Президента, озвученных во время январских событий на расширенном заседании Правительства и в Мажилисе, предлагается направить 1,8 трлн тенге. Об этом заявила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это расходы на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификации экономики. На устранение последствий январских событий будет направлен 37 млрд тенге. Из них на оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам МСБ в Алматы и других регионах предусмотрен 21 млрд тенге», - сказала Татьяна Савельева на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

В целом, по ее словам, предварительная потребность на поддержку МСБ по данным МНЭ составляет 45 млрд тенге. Из резерва Правительства уже было выделено 24 млрд тенге.

«На восстановление поврежденных административных, социальных, коммунальных объектов, инфраструктуры предполагается выделить 10 млрд тенге. При этом общая потребность на восстановление инфраструктуры по данным МИИР РК составляет 22 млрд тенге. Из резерва правительства уже выделено 12 млрд тенге», - отметила вице-министр.

«Остальная потребность в сумме 37 млрд тенге зарезервирована правительством – по мере предоставления документов все эти средства будут выделены. На демонтаж зданий и сооружений по комплексу Резиденции президента в Алматы – запланировано 6 млрд тенге», - заключила Т. Савельева.