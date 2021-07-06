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    00:42, 06 Июль 2021 | GMT +6

    21 млн тенге разыграли на Кубке Елбасы по байге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ипподроме «Казанат» прошли традиционные соревнования по байге на Кубок Елбасы, посвященные 30-летию Независимости страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В соревнованиях приняли участие около 150 скакунов со всех регионов страны.

    Гонщики состязались в следующих дисциплинах:
    Аламан-байге - 25 километров;
    Скачки среди костанайской породы лошадей -23 километра;
    Малая аламан-байге - 16 километров;
    Кунан-байге - 9 километров.

    В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и президент Ассоциации национальных видов спорта, депутат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан.

    Победители и призеры скачек были награждены денежными призами и дипломами: первое место по кунан-байге занял Бекнур Жоабек, второе и третье места заняли Жаксылык Абылайхан и Елнур Медетбеков.

    В дисциплине «малый аламан» Жаксылык Серикжан занял 1 место, Байкам Асанкулов - 2 место, Хакимбек Кожаков - 3 место.

    В скачках среди костанайской породы лошадей быстрее всех оказался скакун Матвея Ватисова, серебро занял Халид Абдрахманов, 3 место - Нурислам Ораз.

    В категории «Аламан-байге» первым стал Байкан Асанкулов. Нураит Нурбай занял второе место, Ершат Омаргалиев – третье, а четвертое место досталось Нурлы Шинтасу.

    Стоит отметить, что традиционные соревнования по видам байги на Кубок Елбасы, посвященные 30-летию Независимости страны, прошли в строгом соответствии с санитарными нормами и требованиями.

    Как сообщалось, призовой фонд соревнований составляет 21 млн тенге.



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