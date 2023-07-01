21 международный спортивный турнир пройдет в Казахстане до конца 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца этого года в Казахстане состоится 21 международный турнир разного масштаба, включая детско-юношеские и параспортивные состязания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство культуры и спорта.

Так, в Казахстане пройдут: международный турнир по бадминтону Kazakhstan International Series 2023 (октябрь-ноябрь), а также турнир по боксу среди мужчин и женщин памяти Галыма Жарылгапова (декабрь). Кроме того, запланированы: международные соревнования по вольной борьбе им. Д.Конаева (октябрь-декабрь), международный турнир по легкой атлетике на призы А.Туякова (декабрь), соревнования по настольному теннису 2023 WTT Contender Almaty (29 августа — 3 сентября) и другие.

Из неолимпийских видов спорта - чемпионат мира по армрестлингу (август-сентябрь) и международный турнир по джиу-джитсу AJP Tour Astana Championship. Из параспортивных дисциплин — чемпионат Азии по волейболу сидя (июль).

«Организация международных турниров имеет несколько целей. В первую очередь, это повышение общего интереса к спорту и его популяризация. Также такие соревнования позволяют задействовать нашу спортивную инфраструктуру, проверить ее на соответствие мировым стандартам. Ну, а наши спортсмены получают ценный опыт на самом высоком уровне. Разумеется, при организации таких мероприятий мы делаем упор на минимизацию затрат», — подчеркнул председатель комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов.