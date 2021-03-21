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    12:21, 21 Март 2021 | GMT +6

    21-метровое корпе сшила к Наурызу костанайская мастерица

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    КОСТАНАЙ.тКАЗИНФОРМ - Символично прошла сегодня 21 марта презентация 21-метрового корпе костанайской мастерицы Райхан Рахалиевой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как оказалось, на изготовление такого длинного корпе у Райхан-апа ушло не так много времени. Но сделано было все от души.

    «На все швейные работы у меня ушло три дня. Я очень волновалась и боялась не успеть к Наурызу. А вот на наполнение корпе ушло около семи часов. Для изготовления корпе я использовала гармонично сочетающиеся красный и зеленый цвета велюра. Корпе украшено узором кошкар муйиз, выполненным в технике аппликации», - рассказала мастерица.

    Как дополнили в историко-краеведческом музее, где и представлен экспонат, 21- это утроенное число 7, которое в казахской традиции было сакральным, – 7 колен родства, 7 сокровищ народа, 7 дней недели, 7 компонентов в Наурыз коже.

    На сегодня это самое длинное корпе, сшитое Райхан-апа. Мастерица планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса.


    Теги:
    Костанайская область Наурыз Общество
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