21-метровое корпе сшила к Наурызу костанайская мастерица

КОСТАНАЙ.тКАЗИНФОРМ - Символично прошла сегодня 21 марта презентация 21-метрового корпе костанайской мастерицы Райхан Рахалиевой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, на изготовление такого длинного корпе у Райхан-апа ушло не так много времени. Но сделано было все от души.

«На все швейные работы у меня ушло три дня. Я очень волновалась и боялась не успеть к Наурызу. А вот на наполнение корпе ушло около семи часов. Для изготовления корпе я использовала гармонично сочетающиеся красный и зеленый цвета велюра. Корпе украшено узором кошкар муйиз, выполненным в технике аппликации», - рассказала мастерица.

Как дополнили в историко-краеведческом музее, где и представлен экспонат, 21- это утроенное число 7, которое в казахской традиции было сакральным, – 7 колен родства, 7 сокровищ народа, 7 дней недели, 7 компонентов в Наурыз коже.

На сегодня это самое длинное корпе, сшитое Райхан-апа. Мастерица планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса.