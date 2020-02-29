21 медаль завоевали жамбылские школьники на республиканском конкурсе научных проектов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно команда школьников Жамбылской области лидирует на республиканских, международных конкурсах, научных олимпиадах, отстаивая свое звание «Лучшая команда республиканских научных соревнований», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования акимата Жамбылской области, в этом году жамбылские школьники подтвердили свой высокий уровень на республиканском конкурсе научных проектов по общеобразовательным предметам и вошли в сборную страны, которая отправится на международный этап конкурса.

«Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки РК ежегодно проводит республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам, - рассказала исполняющая обязанности руководителя облуправления образования Жамиля Бекбатырова. – На республиканском этапе конкурса в Алматы, который проходил на базе КазНУ имени аль-Фараби, 51 учащийся Жамбылской области представили 40 проектов, доказав этим своё стремление к наукам. Решением жюри конкурса юные ученые завоевали одну золотую, две серебряные и 18 бронзовых медалей».

По словам спикера, творческие проекты учащихся были представлены по четырем направлениям.

«Проекты очень разнообразны и интересны. Большинство работ отражают тематику исторических памятников, историю краеведения, этнокультуры, природоведения, математических направлений. Такие интеллектуальные соревнования проходят для развития интереса у школьников к основам наук, для привлечения учащихся старших классов к творческой деятельности в различных областях науки и техники», - пояснила Жамиля Бекбатырова.

По итогам конкурса сборная команда страны из числа победителей представит свои работы на ежегодном международном конкурсе научных проектов школьников ISEF-2020, который состоится в городе Анахайм (штат Калифорния, США) с 10 по 15 мая этого года.

По данным образовательного ведомства, в школах Жамбылской области работают более сорока тысяч педагогов. Более 1890 жамбылских учителей стали победителями в республиканских, международных конкурсах и дистанционных олимпиадах. Десять школ региона вошли в число «100 лучших школ» республики.