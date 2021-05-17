21 мая состоится отчетная встреча главы МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 мая 2021 года в 11 часов, состоится отчетная встреча Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина с населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вопросы и предложения министру можно отправить на электронный адрес: [email protected] либо обратиться по телефонам Call-центра 8(7172) 32-32-89, 53-32-79

Отчетная встреча пройдет в онлайн-формате, трансляция будет проводиться в прямом эфире на официальном интернет-ресурсе министерства, а также на его официальных страницах в Facebook, Instagram и на канале Youtube.

Вопросы принимаются до 21 мая т.г.