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    09:36, 17 Май 2021 | GMT +6

    21 мая состоится отчетная встреча главы МЧС РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 мая 2021 года в 11 часов, состоится отчетная встреча Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина с населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Вопросы и предложения министру можно отправить на электронный адрес: [email protected] либо обратиться по телефонам Call-центра 8(7172) 32-32-89, 53-32-79

    Отчетная встреча пройдет в онлайн-формате, трансляция будет проводиться в прямом эфире на официальном интернет-ресурсе министерства, а также на его официальных страницах в Facebook, Instagram и на канале Youtube.

    Вопросы принимаются до 21 мая т.г.


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