21 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1981); курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений.

Трудовая деятельность: председатель профкома Казахского государственного университета (1981-1983); комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1983); ассистент Казахского политехнического института (1986-1988); инструктор, лектор Алма-Атинского обкома партии (1988-1989); лектор, консультант ЦК Компартии Казахстана (1989-1991); консультант Министерства народного образования РК (1991-1992); ответственный секретарь Конгресса предпринимателей Казахстана (1992); второй, первый секретарь, заведующий отделом ООН, начальник управления ООН и специализированных международных организаций Министерства иностранных дел РК (1992-1996); советник посольства РК в Швейцарской Конфедерации (1996-1997); советник-посланник, заместитель постоянного представителя РК при отделении ООН и других международных организациях в г. Женева (1997-1999); заведующий секретариатом помощника Президента РК Б.Д. Утемуратова (1999-2002); государственный инспектор канцелярии Администрации Президента РК (2002-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003-2005); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Польша (2005-2012); заместитель министра иностранных дел РК (2012-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (2016-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2011), Святой Марии Магдалены (2011, Автокефальной Православной церкви Польши), Командорским орденом заслуг перед Республикой Польша (2012); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностями Президента РК (2008, 2010).

назад (1970) родился- аким города Алматы.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, инженер электронной техники.

Трудовая деятельность: менеджер МНПП «Искер» (1993-1994); заместитель директора МП «Вега» (1994); заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996); директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997); заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997); председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1997-1998); советник Премьер-Министра РК (03.1998-07.1998); вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (1998-2000); вице-министр финансов РК (2000-2001); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2003); министр финансов РК, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане (2003-2004); министр здравоохранения РК (2004-2006); министр экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); министр национальной экономики РК (2014-2016); председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2016-2017); заместитель Премьер-Министра РК (2017-2019); председатель Национального банка Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

назад (1988) родился- председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Казахстанско-Британский технический университет (KBTU), нефтегазовое дело (2009); Университет международного бизнеса (UIB), экономика (2011); КазАТУ им. С. Сейфуллина, стандартизация и сертификация (магистр техники и технологии) (2017); Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва, мировая экономика; Дипломатическую академию МИД России, юриспруденция (2020).

Трудовая деятельность: ведущий специалист, главный эксперт, начальник управления, заместитель директора зепартамента технического регулирования АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности» МЭМР РК (АО «ИАЦНГ» МНЭ РК) (2009-2012); консультант отдела разработки технических регламентов, советник отдела методологии департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, г. Москва (2012-2014); и.о. главного эксперта, главный эксперт, руководитель управления по вопросам функционирования ЕврАзЭС и Таможенного союза департамента международной экономической интеграции МНЭ РК (2015-2016); заместитель генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» КТРМ МИИР РК (2016-2017); заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков (барьеры, изъятия и ограничения во всех сферах экономической интеграции) Евразийской экономической комиссии (г. Москва, РФ) (2017-2022); заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК (01.2022-10.2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.