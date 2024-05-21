21 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1958) родился ВОЛКОВ Алексей Юрьевич — директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1981); курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений.

Трудовая деятельность: председатель профкома Казахского государственного университета (1981-1983); комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1983); ассистент Казахского политехнического института (1986-1988); инструктор, лектор Алма-Атинского обкома партии (1988-1989); лектор, консультант ЦК Компартии Казахстана (1989-1991); консультант Министерства народного образования РК (1991-1992); ответственный секретарь Конгресса предпринимателей Казахстана (1992); второй, первый секретарь, заведующий отделом ООН, начальник управления ООН и специализированных международных организаций Министерства иностранных дел РК (1992-1996); советник посольства РК в Швейцарской Конфедерации (1996-1997); советник-посланник, заместитель постоянного представителя РК при отделении ООН и других международных организациях в г. Женева (1997-1999); заведующий секретариатом помощника Президента РК Б. Д. Утемуратова (1999-2002); государственный инспектор канцелярии Администрации Президента РК (2002-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003-2005); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Польша (2005-2012); заместитель министра иностранных дел РК (2012-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (2016-2021).

На занимаемой должности — с ноября 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2011), Святой Марии Магдалены (2011, Автокефальной Православной церкви Польши), Командорским орденом заслуг перед Республикой Польша (2012); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностями Президента РК (2008, 2010).

54 года назад (1970) родился ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович — аким города Алматы.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, инженер электронной техники.

Трудовая деятельность: менеджер МНПП «Искер» (1993-1994); заместитель директора МП «Вега» (1994); заместитель директора, директор ТОО «Фирма „Акцепт“ (1994-1996); директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ „Корпорация „Акцепт“ (1996-1997); заместитель председателя правления ЗАО „Банк Туран-Алем“ (02.1997-08.1997); председатель правления ЗАО „Алматинский торгово-финансовый банк“ (1997-1998); советник Премьер-Министра РК (03.1998-07.1998); вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (1998-2000); вице-министр финансов РК (2000-2001); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2003); министр финансов РК, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане (2003-2004); министр здравоохранения РК (2004-2006); министр экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); министр национальной экономики РК (2014-2016); председатель правления АО „Национальный управляющий холдинг „Байтерек“ (2016-2017); заместитель Премьер-Министра РК (2017-2019); председатель Национального банка Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности — с января 2022 года.

53 года назад (1971) родился АБЖАППАРОВ Алмас Абдумуталипович — заведующий отделом внутреннего аудита Судебной администрации Республики Казахстан. Родился в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный технический университет, специальность «Инженер-электрик» (1994); Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, специальность «Юрист» (1999); Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации специальность «Менеджер» (2011).

Трудовая деятельность: директор ТОО (1993-2000); старший инспектор-дознаватель, начальник отдела, начальник поста Таможенного управления по г. Астана, заместитель начальника, первый заместитель начальника Департамента Таможенного контроля по г. Астана, начальник таможни «Семей» Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2000-2007); заместитель директора администрации Специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008-2009); заместитель начальника Налогового Управления по городу Атырау (2009-2010); начальник Управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, заместитель начальника Налогового Департамента Актюбинской области, начальник Налогового Управления по городу Экибастуз Павлодарской области (2010-2012); директор Департамента планирования и исполнения бюджета Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами (2012-2013); председатель компании «Специальная экономическая зона „Химический парк Тараз“ (2013-2016); руководитель Администратора судов по Костанайской области (2016-2017); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Кызылординской области (19.06.11.17.2017.2017); руководитель Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области (17.11.2017-09.2020); заместитель Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (2020).