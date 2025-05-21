21 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1958) родился ВОЛКОВ Алексей Юрьевич — директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Фото: caravan.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1981); курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений.

Трудовая деятельность: председатель профкома Казахского государственного университета (1981-1983); комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1983); ассистент Казахского политехнического института (1986-1988); инструктор, лектор Алма-Атинского обкома партии (1988-1989); лектор, консультант ЦК Компартии Казахстана (1989-1991); консультант Министерства народного образования РК (1991-1992); ответственный секретарь Конгресса предпринимателей Казахстана (1992); второй, первый секретарь, заведующий отделом ООН, начальник управления ООН и специализированных международных организаций Министерства иностранных дел РК (1992-1996); советник посольства РК в Швейцарской Конфедерации (1996-1997); советник-посланник, заместитель постоянного представителя РК при отделении ООН и других международных организациях в г. Женева (1997-1999); заведующий секретариатом помощника Президента РК Б. Д. Утемуратова (1999-2002); государственный инспектор канцелярии Администрации Президента РК (2002-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003-2005); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Польша (2005-2012); заместитель министра иностранных дел РК (2012-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (2016-2021).

На занимаемой должности — с ноября 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2011), Святой Марии Магдалены (2011, Автокефальной Православной церкви Польши), Командорским орденом заслуг перед Республикой Польша (2012); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностями Президента РК (2008, 2010).

55 лет назад (1970) родился ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович — аким города Алматы.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, инженер электронной техники.

Трудовая деятельность: менеджер МНПП «Искер» (1993-1994); заместитель директора МП «Вега» (1994); заместитель директора, директор ТОО «Фирма „Акцепт“ (1994-1996); директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ „Корпорация „Акцепт“ (1996-1997); заместитель председателя правления ЗАО „Банк Туран-Алем“ (02.1997-08.1997); председатель правления ЗАО „Алматинский торгово-финансовый банк“ (1997-1998); советник Премьер-Министра РК (03.1998-07.1998); вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (1998-2000); вице-министр финансов РК (2000-2001); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2003); министр финансов РК, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане (2003-2004); министр здравоохранения РК (2004-2006); министр экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); министр национальной экономики РК (2014-2016); председатель правления АО „Национальный управляющий холдинг „Байтерек“ (2016-2017); заместитель Премьер-министра РК (2017-2019); председатель Национального банка Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности — с января 2022 года.

47 лет назад (1978) родился БАЙПАКОВ Абилкаир Жанаевич – аким города Актау.

Фото: Gov.kz

Родился в Мангистауском районе Мангистауской области.

Окончил Актауский университет им. Есенова, специальность «Учитель истории» (1999) Международную академию труда, специальность «Государственное и местное управление» (2003).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры истории и философии Актауского университета им. Есенова (1999-2000); ведущий специалист Мангистауского областного Управления информации и общественного согласия (2000-2001); начальник организационно-методического отдела Департамента внутренней политики Мангистауской области (2002-2004); помощник акима города Актау (2004-2005); первый заместитель председателя Актауского городского представительства Мангистауского областного филиала РПП «Отан» (2005-2006); руководитель аппарата акима города Актау (01.2006-09.2006); аким села Баянды (09.2006-10.2007); директор Департамента АО «НК «СПК «Каспий» (2007-2010); заведующий отделом организационно-партийной работы Мангистауского областного филиала НДП «Нұр Отан» (2010-2012); начальник отдела кадров ТОО «СП «CASPI BITUM» (2012-08.2020); заместитель акима города Актау Мангистауской области (17.08.2020-04.2023); руководитель Управления культуры Мангистауской области (04.2023-07.2024).

На занимаемой должности с июля 2024 года.

44 года назад (1981) родился ШАМЕНОВ Бауыржан Серикович - руководитель Управления государственных закупок Кызылординской области.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Кызылорда. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Специальность «Юриспруденция» (2002); Казахский Академический университет, Специальность «Финансы и кредит» (2004).

Трудовая деятельность: юрист юридической фирмы «Рух» (2002); главный специалист отдела кадровой, юридической службы и специальной работы департамента казначейства по Кызылординской области (2002-2005); главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2005-2006); консультант отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией секретариата дисциплинарного совета областного управления Агентства РК по делам государственной службы (2006-2008); заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2008-2013); заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области (07.2013-10.2019); руководитель Кызылординского областного Управления природных ресурсов и регулирования природопользования (10.2019-05.2022); руководитель Управления по контролю (ГАСК, инспекция труда) Кызылординской области (05.2022-12.2022).

На занимаемой должности с декабря 2022 года.