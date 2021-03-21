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    11:50, 21 Март 2021 | GMT +6

    21 марта – Международный день лесов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 марта – Международный день лесов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    «Казахстан относится к малолесным государствам - лесистость страны равна 4,8%. К 2030 году планируется увеличить долю лесистости до 5%

    Для этого Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разрабатывается Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения.
    По поручению Президента РК в течение 5 лет в лесном фонде будет посажено 2 млрд. деревьев. Для контроля незаконных порубок и пожаров проводится регулярный космомониторинг. Важно сохранить и приумножить лес - национальное богатство Казахстана!», - отметили в пресс-службе министерства.
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