НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 марта – Международный день лесов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Казахстан относится к малолесным государствам - лесистость страны равна 4,8%. К 2030 году планируется увеличить долю лесистости до 5%

Для этого Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разрабатывается Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения.По поручению Президента РК в течение 5 лет в лесном фонде будет посажено 2 млрд. деревьев. Для контроля незаконных порубок и пожаров проводится регулярный космомониторинг. Важно сохранить и приумножить лес - национальное богатство Казахстана!», - отметили в пресс-службе министерства.