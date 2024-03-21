21 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1961) родился АХМЕТОВ Серик Абжалиевич — советник директора Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в городе Джезказгане. Окончил Карагандинский государственный университет (1985); аспирант Карагандинского государственного университета (1987-1988).

Трудовая деятельность: преподаватель СПТУ (1988); второй, первый секретарь Кировского райкома ЛКСМК (1988-1990); секретарь Карагандинского обкома ЛКСМК (1990-1991); директор МП «Рахмет» (1991-1992); заместитель главы администрации, акима Кировского района (1992-1997); заместитель акима Октябрьского района города Караганды (1997); заведующий отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Карагандинской области (1997-1998); советник президента, директор по социальным вопросам и персоналу, первый вице-президент АОЗТ «Майкубен-Вест» (1998-1999); директор ЦМЭС НЭС «Казахстанэнерго» (1999); директор по социальным вопросам, исполнительный директор, советник генерального директора ЗАО «Майкубен-Вест» (2000-2002); ведущий эксперт ООО «Институт информационных технологий» города Москвы (2002-2003); генеральный директор ЦКТ «Репутация» (2003-2004); помощник председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2004-2006); руководитель аппарата Министерства культуры, информации и спорта, Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006); заместитель директора департамента аналитической работы и молодежной политики, секретарь центрального аппарата НДП «Hyp Отан» (03.2007-12.2008); инспектор отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (12.2008-02.2009); заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан — заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (02.2009-2011); вице-министр труда и социальной защиты населения (04.2011-08.2013); сотрудник Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (2013-2014); заведующий Секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (12.2014-06.2019); заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2019); заместитель акима Кызылординской области (04.2020-03.2022).

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет».

46 лет назад (1978) родился АМИРТАЕВ Азаматхан Сайлауович — член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, председатель партии «Байтақ».

Фото: kznews.kz

Родился в Джамбульской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, вычислительная техника и программное обеспечение (2000); Казахский национальный аграрный университет, государственное местное управление (2005); колледж Bellerbys, г. Лондон (2009); языковую школу Kaplan Aspect, г. Сан-Франциско (2009); Московскую школу управления «Сколково», Executive MBA (2016).

Трудовая деятельность: частная предпринимательская деятельность в области информационных систем и технологий (Information technology) (1995-1998); ·директор Алматинского филиала пейджинговой фирмы (1999-2000); директор ТОО «Kaznewtech» (2001-2005); советник первого вице-президент по информатизации АО «НК „Қазақстан темір жолы“ (2005-2006); советник президента по информатизации АО „НК „Қазақстан темір жолы“ (2007-2009); вице-президент ОЮЛ „Казахстанская ассоциация софтверных компаний“ (2004-2008); член совета директоров АО „Транстелеком“ (2005-2008); президент ОЮЛ „Казахстанская ассоциация софтверных компаний“ (2008-2014); президент ОО „Альянс инвесторов“ (фонды прямых инвестиций) (2014-2016); президент РОО „Экологическое движение „Байтақ-Болашақ“ (с 2016 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (2019-2020); член совета директоров АО „Национальный управляющий холдинг „КазАгро“ (KZAG) (2020-2021); председатель партии „Байтақ“ (с 2023 года).

42 года назад (1982) родился ХАТИЕВ Ануар Нурманович — заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (государственное и местное управление) (2004); Университет им. Д. А. Кунаева, юриспруденция (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник органов прокуратуры Акмолинской области (2005-2007); работа на различных должностях Антимонопольного органа Республики Казахстан (2007-2014); директор департамента правовой экспертизы АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» (2015); заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); директор департамента по развитию государственных услуг Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (2016-2017); директор департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникации РК (2017-2019); директор департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (04.2019-05.2019).

На занимаемой должности — с мая 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

Также в этот день родились:

99 лет назад (1925-2001) родился ШАНГЫТБАЕВ Куандык Толегенович — поэт, народный писатель Казахстана.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Актюбинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал заведующим кафедрой Актюбинского пединститута, корреспондентом, литературным сотрудником, заведующим отделом в редакции газеты «Актюбинская правда»; в последние годы войны был литературным секретарем народного акына Нурпеиса Байганина; редактором газеты «Қазақ әдебиеті», заместителем главного редактора, редактором журнала «Жұлдыз», секретарем Союза писателей Казахстана, главным редактором сценарно-репертуарной коллегии киностудии «Казахфильм», ответственным секретарем журнала «Мәдениет және тұрмыс», главным редактором отдела литературных передач Казахского радио, консультантом Союза писателей Казахстана.

Первая книга-учебник казахского языка для 2-3 классов была издана в 1941 году в соавторстве с Мауленом Балакаевым. В 1945 году увидел свет первый сборник стихов под названием «Ар» с предисловием выдающегося писателя М. Ауэзова. Написал трогательно волнующие стихи об А. Молдагуловой и поэте С. Жиенбаеве. Известен широкой общественности и как драматург. Вместе с К. Байсеитовым написаны пьесы «Беу, кыздар-ай», «Ой, жiгiттер-ай», «Құтырғаннан құтылған». Написаны либретто, оперы «Алтын таулар» К. Кужамьярова и Н. Тлендиева, оперы «Айсұлу» С. Мухамеджанова. Популярными стали песни на его стихи, написанные С. Мухамеджановым, «Тыныштық — әлемге», «Әйтеуір сол қыз — бір сұлу», «Тербеледі тың дала», «Уа, жеңгелер, жеңгелер», «Есiмде» и другие, а также Карабутакский, Иргизский и Уилский вальсы.

Переводы К. Шангытбаева классиков мировой литературы вошли в сокровищницу казахской литературы. В возрасте 23 лет он перевел знаменитый роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В его переводах изданы произведения великих поэтов Запада и Востока — О. Хайяма, Р. Хафиза, Р. Бернса, Г. Гейне. Переведены также произведения пакистанского поэта Ф. А. Файыза, иранского поэта Н. Надирпура, индийского — А. С. Джафари, татарского — М. Джалиля, узбекского — Миртемира, армянского поэта Н. Кучака, уйгурского — Х. Абдуллина, драма-дастан «Чака» сенегальца С. Сенгора. Значительное место в переводах занимает стихотворения М. Лермонтова. Лучшие переводы вышли отдельной книгой в 1980 году под названием «Жыр жаhаны» в издательстве «Жазушы».

За переводческое творчество удостоен звания лауреата Международной премии имени А. С. Пушкина. Также перевел роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и поэму М. Горького «Девушка и смерть».