21 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

48 лет назад (1978) родился АМИРТАЕВ Азаматхан Сайлауович — член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, председатель партии «Байтақ».

Родился в Джамбульской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, вычислительная техника и программное обеспечение (2000); Казахский национальный аграрный университет, государственное местное управление (2005); колледж Bellerbys, Лондон (2009); языковую школу Kaplan Aspect, Сан-Франциско (2009); Московскую школу управления «Сколково», Executive MBA (2016).

Трудовая деятельность: частная предпринимательская деятельность в области информационных систем и технологий (Information technology) (1995-1998); ·директор Алматинского филиала пейджинговой фирмы (1999-2000); директор ТОО «Kaznewtech» (2001-2005); советник первого вице-президента по информатизации АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2005-2006); советник президента по информатизации АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2007-2009); вице-президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация софтверных компаний» (2004-2008); член совета директоров АО «Транстелеком» (2005-2008); президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация софтверных компаний» (2008-2014); президент ОО «Альянс инвесторов» (фонды прямых инвестиций) (2014-2016); президент РОО «Экологическое движение «Байтақ-Болашақ» (с 2016 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (2019-2020); член совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (KZAG) (2020-2021); председатель партии «Байтақ» (с 2023 года).

44 года назад (1982) родился ХАТИЕВ Ануар Нурманович — председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (государственное и местное управление) (2004); Университет им. Д. А. Кунаева, юриспруденция (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник органов прокуратуры Акмолинской области (2005-2007); работа на различных должностях Антимонопольного органа Республики Казахстан (2007-2014); директор Департамента правовой экспертизы АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» (2015); заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); директор Департамента по развитию государственных услуг Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (2016-2017); директор Департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникаций РК (2017-2019); директор Департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (04.2019-05.2019); заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2019-2025).

На занимаемой должности — с мая 2025 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

Также вэтот день родились:

101 годназад (1925-2001) родился ШАНГЫТБАЕВ Куандык Толегенович — поэт, народный писатель Казахстана.

Уроженец Актюбинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал заведующим кафедрой Актюбинского пединститута, корреспондентом, литературным сотрудником, заведующим отделом в редакции газеты «Актюбинская правда»; в последние годы войны был литературным секретарем народного акына Нурпеиса Байганина; редактором газеты «Қазақ әдебиеті», заместителем главного редактора, редактором журнала «Жұлдыз», секретарем Союза писателей Казахстана, главным редактором сценарно-репертуарной коллегии киностудии «Казахфильм», ответственным секретарем журнала «Мәдениет және тұрмыс», главным редактором отдела литературных передач Казахского радио, консультантом Союза писателей Казахстана.

Первая книга-учебник казахского языка для 2-3 классов была издана в 1941 году в соавторстве с Мауленом Балакаевым. В 1945 году увидел свет первый сборник стихов под названием «Ар» с предисловием выдающегося писателя М. Ауэзова. Написал трогательно волнующие стихи об А. Молдагуловой и поэте С. Жиенбаеве. Известен широкой общественности и как драматург. Вместе с К. Байсеитовым написаны пьесы «Беу, кыздар-ай», «Ой, жiгiттер-ай», «Құтырғаннан құтылған». Написаны либретто, оперы «Алтын таулар» К. Кужамьярова и Н. Тлендиева, оперы «Айсұлу» С. Мухамеджанова. Популярными стали песни на его стихи, написанные С. Мухамеджановым, «Тыныштық — әлемге», «Әйтеуір сол қыз — бір сұлу», «Тербеледі тың дала», «Уа, жеңгелер, жеңгелер», «Есiмде» и другие, а также Карабутакский, Иргизский и Уилский вальсы.

Переводы Шангытбаева классиков мировой литературы вошли в сокровищницу казахской литературы. В возрасте 23 лет он перевел знаменитый роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В его переводах изданы произведения великих поэтов Запада и Востока — О. Хайяма, Р. Хафиза, Р. Бернса, Г. Гейне. Переведены также произведения пакистанского поэта Ф. А. Файыза, иранского поэта Н. Надирпура, индийского — А. С. Джафари, татарского — М. Джалиля, узбекского — Миртемира, армянского поэта Н. Кучака, уйгурского — Х. Абдуллина, драма-дастан «Чака» сенегальца С. Сенгора. Значительное место в переводах занимает стихотворения М. Лермонтова. Лучшие переводы вышли отдельной книгой в 1980 году под названием «Жыр жаhаны» в издательстве «Жазушы».

За переводческое творчество удостоен звания лауреата Международной премии имени А. С. Пушкина. Также перевел роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и поэму М. Горького «Девушка и смерть».