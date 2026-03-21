21 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Праздник Наурыз (Новруз, Навруз, Науруз)

Наурыз — праздник многих народов Евразии. Многие народы празднуют равноденствие, отмечают праздник нового года 21 марта по астрономическому солнечному календарю. В ряде стран является государственным праздником. К ним относятся, к примеру, Азербайджан, Таджикистан, Албания, Индия, Кыргызстан, Турция, Македония, Узбекистан и Туркменистан. Широко отмечают Навруз в Курдском районе Ирака и некоторых регионах РФ (Татарстане, Башкортостане, Дагестане).

В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник стали отмечать с 1999 года. Выходными являются три дня — 21, 22 и 23 марта. В 2009 году Наурыз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыза.

Всемирный день поэзии

Решение отмечать было принято в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые отмечался в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

Этот день, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

Всемирный день древесины

Идея отмечать Всемирный день древесины впервые была высказана международной неправительственной организацией International Wood Culture Society (IWCS). Этот день был учрежден для того, чтобы признать важность древесины и ее использования в нашей повседневной жизни и продвигать гармоничное сосуществование человека и природы.

Всемирный день древесины отмечают 21 марта, потому что в этот же день отмечается Международный день лесов.

Международный день лесов

В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем лесов, чтобы повысить осведомленность о важности всех видов лесов. Странам рекомендуется предпринимать на местном, национальном и международном уровнях усилия по организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, таких как кампании по посадке деревьев.

Международный день цвета

Официально утвержден членами Международной ассоциации, представляющими более чем 30 стран мира, в 2009 году. По случаю Международного дня цвета во многих странах мира проводятся разнообразные мероприятия: художественные выставки, научные встречи, дебаты, конкурсы для художников и дизайнеров и т. д.

Международный день театра кукол

Впервые было предложено отмечать в 2000 году, когда на XVIII конгрессе Международного союза деятелей театра кукол с соответствующей инициативой выступил Дживада Золфагарихо.

Тогда, в 2000 году, вопрос о введении Международного дня театра кукол так и не был решен. Лишь спустя два года этот праздник был официально учрежден, а дата его была точно определена.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Проводится по решению ХХI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. В этот день в 1960 году в Шарпевилле (Южная Африка) полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.

Провозглашая этот день в 1966 году, Генеральная Ассамблея призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международный день человека с синдромом Дауна

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года, впервые его отмечали в 2012 году. Дата 21 марта была выбрана не случайно — это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома присутствует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.

СОБЫТИЯ

В 1950 году в городе Усть-Каменогорске был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт цветных металлов (ВНИИцветмет). Является крупнейшим в республике институтом, занимающимся решением проблем добычи, обогащения полиметаллических руд и переработки концентратов с получением свинца, цинка и сопутствующих им металлов.

В 1972 году был образован Ауэзовский район Алматы. Повторно его административно-территориальное деление произошло в феврале 1997 года в связи с упразднением Алатауского и Московского районов Алматы. Район расширялся за счет присоединенных поселков. Так, в 1991 году в его состав вошли села Кирово (ныне микрорайон Айгерим) и Кок-Кайнар, поселки городского типа Курылысшы и Дружба (микрорайон Достык), в 1992 году — село Таугуль. В 1998 году район расширился за счет присоединения поселков Акбулак, Калкаман и Мамыр.

В 1994 году Республика Казахстан и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, руководствуясь духом взаимного уважения и в интересах развития многосторонних связей между двумя странами и народами, а также сотрудничества в рамках международных форумов, в частности, Организации Объединенных Наций и Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, приняли Декларацию о дружбе и сотрудничестве.

В 2000 году в Алматы на доме, где жил первый казахский инженер Мухамеджан Тынышпаев, была установлена мемориальная доска.

Мухамеджан Тынышпаев (1879-1937) — казахский общественный деятель, депутат Второй Государственной Думы России, премьер-министр Туркестанской автономии, член «Алаш Орды», первый казахский инженер-путеец, активный участник проектирования и строительства Туркестано-Сибирской магистрали. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован в 1970 году.

В 2007 году была утверждена Военная доктрина, представляющая собой систему основополагающих взглядов на обеспечение военной безопасности государства, предотвращение войн и вооруженных конфликтов, развитие и применение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

В 2009 году вступил в силу Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, который подписан 8 сентября 2006 года в городе Семипалатинске. Исторический договор на казахстанской земле подписали Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан и Республика Узбекистан.

В 2016 году состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана (АНК). Голосование прошло в столичном Дворце мира и согласия в рамках внеочередного съезда АНК.

В 2017 году город Туркестан официально стал культурной столицей тюркского мира. В этот день Туркестан — колыбель тюркской истории и культуры — объединил многие народы. В мероприятии приняли участие около 300 иностранных гостей из 15 тюркоязычных стран, представители международных организаций, казахстанской интеллигенции и искусства, средств массовой информации и жители Южно-Казахстанской области. Всего участие приняли 10 тысяч человек.

В 2018 году в Южно-Казахстанской области, у подножия священной горы Казыгурт, заложили капсулу строительства комплекса Кемекалган. На вершине горы установлены ковчег, музей, гостиница, ресторан и смотровые площадки.

В 2019 году состоялось официальное открытие специальности «казахский язык» на филологическом факультете Каирского университета. На первом открытом уроке казахского языка, который стал впервые в арабском мире преподаваться в вузе в качестве отдельного предмета в рамках программы «Рухани жаңғыру», студенты исполнили Гимн Республики Казахстан и прочитали стихи Абая. Кроме того, они поставили ряд сценок на казахском и арабском языках о традициях казахского народа. Преподавателем казахского языка является казахстанка, выпускница университета «Аль-Азхар» Рабига Толебай.

В 2021 году начал свое вещание международный телеканал Turkistan, став «золотым мостом» для обмена информацией между тюркоязычными странами и формирования единого общего медиапространства.

Телеканал Turkistan вещает на казахском, турецком и русском языках, знакомит зрителей с историей, культурой и современной жизнью братских народов.

В 2021 году костанайская мастерица Райхан Рахалиева сшила к Наурызу 21-метровое корпе. На сегодня это самое длинное корпе, сшитое Райхан-апа. Мастерица планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2021 году в городе Павлодаре открыли памятник выдающемуся казахскому деятелю, певцу и поэту Естаю Беркимбайулы.

Естай — композитор, сохранивший всю палитру казахской музыки. Его творчество подводит итог многовековой истории такого жанра, как сал-сері.

В 2022 году в одном из крупных региональных центров Румынии прошли Дни казахстанского кино. На открытии мероприятия была подчеркнута важность углубления культурных связей, в которых всего за несколько лет был сделан огромный прорыв.

В 2022 году Международная тюркская академия провела праздничное мероприятие, посвященное Наврузу, в рамках которого 2022 год был официально объявлен Годом Ахмета Байтурсынулы.

В 2024 году развитие взаимной торговли продукцией сельского хозяйства стран-участниц Организации тюркских государств обсуждалось в Таразе в рамках международного сельскохозяйственного форума-выставки KazАgroZhambyl-2024. В частности, были отмечены перспективы животноводства как высококонкурентной сельхозотрасли.

В 2025 году казахская диаспора, входящая в Ассамблею народа Кыргызстана, отметила Наурыз в Бишкеке. В этнокомплексе «Дасмия» гостей ждали концертная программа и угощения национальной кухни. В честь праздника состоялась традиционная церемония приготовления сүмөлөк — главного блюда праздничного стола.