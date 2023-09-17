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    13:03, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    21-летняя дизайнер из Казахстана представила коллекцию в Лондоне

    Показ мод
    Фото: Тимур Дюсекеев
    Молодой казахстанский дизайнер Лааль Авгамбаева представила свою коллекцию на модном показе Silk Road Fashion в Лондоне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В субботний вечер в большом зале лондонского отеля De Vere Grand Connaught Rooms, история которого насчитывает почти 250 лет, дизайнеры из Азербайджана, Великобритании, Казахстана и Кыргызстана удивляли и вдохновляли взыскательную британскую публику.

    Дефиле организовано казахстанским продюсером Алмой Фамэ, которая проводит Silk Road Fashion в Лондоне с 2018 года. Обмен идеями, продвижение дизайнеров стран Шелкового пути и развитие мирового модного сообщества являются главными целями модного показа.

    Фото: Тимур Дюсекеев

    Ослепительный показ Silk Road Fashion воплотил мечты и фантазии любителей моды. В этот вечер страсть, изящество и творческие идеи слились воедино, а подиум превратился в театр, где дизайнеры через свои коллекции рассказывают уникальные истории.

    К слову, в эти дни британская столица принимает одно из главных событий в мировой модной индустрии – Лондонскую неделю моды.

    Едва заметный стук каблуков, шелест тканей и роскошные аксессуары в тандеме с волшебным светом и изысканной музыкой создали атмосферу великолепия, в которой каждый присутствующий открыл для себя новый образ.

    Казахская история и национальная культура, выраженная языком моды, стала характерной чертой коллекции казахстанской кутюрье, 21-летней Лааль Авгамбаевой.

    Фото: Тимур Дюсекеев

    Модельер из Казахстана, расходы на поездку которой в британскую столицу частично покрыл грант для талантливой молодежи «ЖАСSTAR GRANTS PROGRAM», вдохновляется образом жизни кочевников и природой Великой степи.

    Мотивы кочевого стиля, аккуратно вплетенные в современные силуэты и детали, придали ее одежде особый шарм и неповторимость. Сочетание древности и инноваций, традиций и модерна, степной моды и стрит-стайла выгодно отличали коллекцию казахстанского дизайнера.

    Фото: Тимур Дюсекеев

    Свое участие в модном показе Лааль Авгамбаева, закончившая колледж Казахской Национальной Академии Искусств им.Т.Жургенова, объяснила не только обменом идеями с зарубежными коллегами, но и планами заработать на учебу в Лондоне.

    «У меня есть приглашение из Лондонского университета искусств. Этот вуз уже три года приглашает меня учиться, но все это время мы старались собрать деньги на обучение. К сожалению, пока этого сделать не удалось. Учеба для меня очень важна, это моя мечта», - отмечает она.

    Публика была в восторге от коллекции молодого модельера, отмечая ее инновационный подход, исполнение высочайшего качества и умение сочетать традиционные элементы с современными тенденциями.

    Работы других дизайнеров, принявших участие в показе Silk Road Fashion, также отличались своей уникальностью и элегантностью. Субботним вечером каждая коллекция стала эмоциональной историей, в очередной раз подчеркнувшей значение моды в нашей жизни.

    Фото: Тимур Дюсекеев

    Теги:
    Общество
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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