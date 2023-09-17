21-летняя дизайнер из Казахстана представила коллекцию в Лондоне
В субботний вечер в большом зале лондонского отеля De Vere Grand Connaught Rooms, история которого насчитывает почти 250 лет, дизайнеры из Азербайджана, Великобритании, Казахстана и Кыргызстана удивляли и вдохновляли взыскательную британскую публику.
Дефиле организовано казахстанским продюсером Алмой Фамэ, которая проводит Silk Road Fashion в Лондоне с 2018 года. Обмен идеями, продвижение дизайнеров стран Шелкового пути и развитие мирового модного сообщества являются главными целями модного показа.
Фото: Тимур Дюсекеев
Ослепительный показ Silk Road Fashion воплотил мечты и фантазии любителей моды. В этот вечер страсть, изящество и творческие идеи слились воедино, а подиум превратился в театр, где дизайнеры через свои коллекции рассказывают уникальные истории.
К слову, в эти дни британская столица принимает одно из главных событий в мировой модной индустрии – Лондонскую неделю моды.
Едва заметный стук каблуков, шелест тканей и роскошные аксессуары в тандеме с волшебным светом и изысканной музыкой создали атмосферу великолепия, в которой каждый присутствующий открыл для себя новый образ.
Казахская история и национальная культура, выраженная языком моды, стала характерной чертой коллекции казахстанской кутюрье, 21-летней Лааль Авгамбаевой.
Фото: Тимур Дюсекеев
Модельер из Казахстана, расходы на поездку которой в британскую столицу частично покрыл грант для талантливой молодежи «ЖАСSTAR GRANTS PROGRAM», вдохновляется образом жизни кочевников и природой Великой степи.
Мотивы кочевого стиля, аккуратно вплетенные в современные силуэты и детали, придали ее одежде особый шарм и неповторимость. Сочетание древности и инноваций, традиций и модерна, степной моды и стрит-стайла выгодно отличали коллекцию казахстанского дизайнера.
Фото: Тимур Дюсекеев
Свое участие в модном показе Лааль Авгамбаева, закончившая колледж Казахской Национальной Академии Искусств им.Т.Жургенова, объяснила не только обменом идеями с зарубежными коллегами, но и планами заработать на учебу в Лондоне.
«У меня есть приглашение из Лондонского университета искусств. Этот вуз уже три года приглашает меня учиться, но все это время мы старались собрать деньги на обучение. К сожалению, пока этого сделать не удалось. Учеба для меня очень важна, это моя мечта», - отмечает она.
Публика была в восторге от коллекции молодого модельера, отмечая ее инновационный подход, исполнение высочайшего качества и умение сочетать традиционные элементы с современными тенденциями.
Работы других дизайнеров, принявших участие в показе Silk Road Fashion, также отличались своей уникальностью и элегантностью. Субботним вечером каждая коллекция стала эмоциональной историей, в очередной раз подчеркнувшей значение моды в нашей жизни.
Фото: Тимур Дюсекеев