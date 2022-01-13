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21-летняя акмолинка получила многочисленные ожоги на предприятии

13 Января 2022 22:31
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21-летняя акмолинка получила многочисленные ожоги на предприятии

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские ведут расследование по факту получения многочисленных ожогов 21-летней работницей предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 11 января в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило сообщение из городской больницы о пациентке с диагнозом «Ожог 2-3 степени, термический ожог верхних дыхательных путей, травматологический шок 1-й степени».

«Предварительно установлено, что работница одного из предприятий, девушка, 2001 года рождения, получила телесные повреждения при заборе анализа из пароперепускной трубы в помещении цеха, после ее разгерметизации», - пояснили в ведомстве.

Следственным отделом управления полиции города Степногорска по данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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