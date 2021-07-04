21-летний водитель насмерть сбил женщину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - В СКО 21-летний водитель насмерть сбил женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 июля в 23:40 часов на оперативный канал 102 от одного из очевидцев поступило телефонное сообщение о том, что по объездной дороге, на пересечении с улицей проезд 2-ой Куйбышевской рощи, не доезжая стационарного контрольно-пропускного поста системы рубеж «Южный», водитель транспортного средства марки Audi допустил наезд на пешехода.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

По прибытии на место происшествия установлено, что 21-летний житель Кызылжарского района при управлении автомашиной марки Audi совершил наезд на 29-летнюю горожанку. В результате ДТП женщина скончалась до приезда медицинских работников.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК, в рамках которого назначены все необходимые экспертизы.