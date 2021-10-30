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    20:32, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    21-летний олимпийский чемпион из Казахстана с победы стартовал на ЧМ-2021 по боксу

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел свой первый бой на чемпионате мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала в весовой категории до 92 килограммов Оралбай встретился с поляком Матеушем Березницки и одержал победу раздельным решением судей.
    Таким образом, Айбек Оралбай вышел в 1/8 финала ЧМ-2021. Добавим, что 21-летний казахстанский боксер является олимпийским чемпионом среди юношей — он выиграл «золото» в 2018 году в Буэнос-Айресе. Также он завоевал «серебро» молодежного чемпионата мира в 2018 году.
    Сегодня на чемпионате мира в Белграде свои бои также проведут Саматали Тольтаев (60 кг) и Асланбек Шымбергенов (71 кг) — они выступят в вечерней сессии.





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