21-летний казахстанский боксер завоевал титул чемпиона мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит вечер профессионального бокса MTK Kazakhstan, на котором состоялся очередной титульный бой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

21-летний казахстанский боксер Талгат Шайкен (6-0, 4 КО) сразился с украинцем Владимиром Гордиенко (9-3, 4 КО) за вакантный «молодежный» пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Шайкена единогласным решением судей.

Таким образом, Талгат Шайкен одержал седьмую победу на профи-ринге и стал «молодежным» чемпионом мира WBC, а Владимир Гордиенко потерпел четвертое поражение в карьере.

Напомним, хедлайнерами вечера бокса в Алматы станут Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и Стивен Уорд (13-1, 4 КО) — они оспорят пояс WBA Gold в крузервейте.