+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

21-летний казахстанский боксер завоевал титул чемпиона мира

11 Декабря 2021 21:52
Поделиться:
21-летний казахстанский боксер завоевал титул чемпиона мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит вечер профессионального бокса MTK Kazakhstan, на котором состоялся очередной титульный бой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанский боксер нокаутировал британца в бою за титул WBO
Тяжеловес из Казахстана быстрым нокаутом выиграл титульный бой Турнир «Байқоңыр барысы-2021» среди спортсменов республики провели в Нур-Султане Армейские спортсменки завоевали золото на чемпионате Казахстана

21-летний казахстанский боксер Талгат Шайкен (6-0, 4 КО) сразился с украинцем Владимиром Гордиенко (9-3, 4 КО) за вакантный «молодежный» пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Шайкена единогласным решением судей.

Таким образом, Талгат Шайкен одержал седьмую победу на профи-ринге и стал «молодежным» чемпионом мира WBC, а Владимир Гордиенко потерпел четвертое поражение в карьере.

Напомним, хедлайнерами вечера бокса в Алматы станут Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и Стивен Уорд (13-1, 4 КО) — они оспорят пояс WBA Gold в крузервейте.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский боксер нокаутировал британца в бою за титул WBO
Тяжеловес из Казахстана быстрым нокаутом выиграл титульный бой
Турнир «Байқоңыр барысы-2021» среди спортсменов республики провели в Нур-Султане
Армейские спортсменки завоевали золото на чемпионате Казахстана
Популярное
1 Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане
2 Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 66 человек за сутки в Казахстане
3 Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане
4 В Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области
5 Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
6 В «зеленой зоне» - два мегаполиса и девять областей Казахстана
Читайте также
Лучшего кусбеги выбрали на международном турнире «Қансонар-2021» в Акмолинской области
Али Ахмедов нокаутировал мексиканского боксера с 26 победами
Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане
Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 66 человек за сутки в Казахстане
Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане
В Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области
Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
В «зеленой зоне» - два мегаполиса и девять областей Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив