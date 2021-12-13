21-летний казахстанский боксер взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Талгат Шайкен (7-0, 4 КО) выиграл титульный бой и улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Шайкен выступил на вечере бокса в Алматы, где победил единогласным решением судей украинца Владимира Гордиенко (9-4, 4 КО). Эта победа принесла 21-летнему казахстанцу вакантный титул «молодежного» чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. В рейтинге BoxRec Шайкен поднялся с 79-го места на 63-е.

Талгат Шайкен дебютировал в профи в августе прошлого года. С тех пор он провел семь боев и одержал в них семь побед (четыре — нокаутом). Добавим, что бой в Алматы стал первым титульным поединком в его профессиональной карьере.