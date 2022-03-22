21-летний казахстанский боксер побил соперника с 47 боями в профи

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Александр Ковригин (5-0, 3 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге, со ссылкой на Sports.kz.

21-летний Ковригин выступил в рамках вечера бокса в Берлине (Германия), где встречался с никарагуанцем Хосе Эрнандесом (4-40-1, 3 КО). Бой полулегкого веса прошел всю дистанцию в шесть раундов и завершился победой Ковригина единогласным решением судей.

Для казахстанца этот поединок стал первым в 2022 году. Александр дебютировал в профи в 2021 году и провел все свои бои в Германии. Его интересы представляет местная менеджмент-компания O1NE Sport.



