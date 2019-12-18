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21-летний актюбинец задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки

18 Декабря 2019 14:43
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21-летний актюбинец задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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Как известно 12 декабря в Актобе произошло изнасилование 9-летней девочки, которая была дома одна. Несовершеннолетнюю в крови обнаружил в квартире собственный отец. Оказалось, что пока девочка была дома, посторонний мужчина убедил ее открыть дверь и проник в квартиру.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейскими по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан 21-летний мужчина, ранее не судимый. Данным делом занималась специальная оперативно-следственная группа во главе с заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД РК», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Проводится досудебное расследование по статье «Изнасилование заведомо не достигшей 14 летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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