21-летний актюбинец задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Как известно 12 декабря в Актобе произошло изнасилование 9-летней девочки, которая была дома одна. Несовершеннолетнюю в крови обнаружил в квартире собственный отец. Оказалось, что пока девочка была дома, посторонний мужчина убедил ее открыть дверь и проник в квартиру.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейскими по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан 21-летний мужчина, ранее не судимый. Данным делом занималась специальная оперативно-следственная группа во главе с заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД РК», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Проводится досудебное расследование по статье «Изнасилование заведомо не достигшей 14 летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».