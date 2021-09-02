21-летнего закладчика задержали в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением департамента полиции в ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора – 2021» в Усть-Каменогорске задержан закладчик психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний житель Усть-Каменогорска, который с целью легкой наживы занимался сбытом психотропных веществ беcконтактным способом, то есть распространял психотропные вещества путем «закладок» на территории города. При проведении личного обыска у задержанного изъято 40 свертков, обмотанных изолентой, в которых находились синтетические наркотики, что эквивалентно 250 разовым дозам», – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
Задержанный взят под домашний арест. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК.
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