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21-летнего закладчика задержали в ВКО

2 Сентября 2021 14:45
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21-летнего закладчика задержали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением департамента полиции в ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора – 2021» в Усть-Каменогорске задержан закладчик психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний житель Усть-Каменогорска, который с целью легкой наживы занимался сбытом психотропных веществ беcконтактным способом, то есть распространял психотропные вещества путем «закладок» на территории города. При проведении личного обыска у задержанного изъято 40 свертков, обмотанных изолентой, в которых находились синтетические наркотики, что эквивалентно 250 разовым дозам», – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Задержанный взят под домашний арест. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК.



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#Восточно-Казахстанская область   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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